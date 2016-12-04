Петербургские автомобилисты продолжают тестировать открытый минувшей ночью Западный скоростной диаметр. Чтобы сделать эффектное фото, многие водители даже останавливаются и выходят из машин, несмотря на запрет.

- Сегодня остановка на #ЗСД разрешена, - в шутку пишут интернет-пользователи.

В соцсетях автомобилисты делятся впечатлениями. Для многих открытие центрального участка ЗСД стало долгожданным событием. Среди плюсов ЗСД водители отмечают не только скорость, но и красивые виды.

- Тот день, когда #ясчастливыйкакникто 6 минут!! Карл, 6 минут от момента заезда на #ЗСД и съезда на Морской набережной (можно быстрее, но я смотрела по сторонам)

- Высоко над городом. Наконец-то разгрузили Ваську, тестируем новый ЗСД. Кстати, по новому участку месяц бесплатно можно проехать.

- Ура, ура, ура! Теперь Васька стала самым крутым районом города.

- Протестировал новый отрезок ЗСД. Это просто космос!!! С Парнаса до Ветеранов - 20 минут

- Первый раз по ЗСД!!! Открыли! Ура! Я немножко обалдела от стоимости - 50 р в центр и уехала не туда. Но зато с таким удовольствием мимо Васьки и в другой конец города за 5 мин!!! Просто не верится.

- 5 минут и мы на #ваське, 15 - и на юге города. Друзья, мы стали чуточку ближе!

- Заезд и съезд с Васильевского существует! Пессимистические слухи не подтвердились. Решили с мужем опробовать и заодно отвезти его в аэропорт. Дорога заняла 30 минут! Риск пробок минимальный.

Правда, совсем без пробок не обошлось. Затор образовался перед заездом на Богатырский проспект и перед съездом с него.

- Пост возмущения. Не успели наступить суровые будни, а в воскресенье уже пробка на пункте оплаты при съезде на Богатырский! Слева два проезда по автоматическому принципу оплаты по транспондеру, справа все остальные.

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