Движение по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге открыли 4 декабря в 1.05.

Торжественная церемония открытия прошла 2 декабря. Центральный участок ЗСД открыл президент России Владимир Путин.

Путин открыл центральный участок ЗСД: фото, видео, обращение президента

Однако для автомобилистов центральный участок протяжённостью 11,7 км открыли не сразу.

Ночью 4 декабря перед въездом на ЗСД собралось несколько десятков автомобилей.

Первые водители, опробовавшие новый участок ЗСД, поделились впечатлениями в соцсетях.

Стоит отметить, что впечатления у автолюбителей пока в основном положительные.

- Ура! Открыли центральный участок! От Обводного до Богатырского за 10 минут.

- Странная, на первый взгляд, картинка, которая запечатлела исторический момент – Васильевский остров перестал быть оторванным от всего города - официальное открытие моста через залив и ещё одной части ЗСД состоялось. Посмотрим, что это принесёт нам, но лично я считаю, что такие изменения к лучшему!

- Очень круто! Сколько это сэкономит времени! Надо только привыкнуть к двойным сплошным, к нам домой теперь попасть не так просто.

- Ура!!! Открылся Западный скоростной диаметр!!! От дома до работы 25 мин!!! Спасибо всем, кто строил.

- Проводила мамочку в аэропорт по новой дороге! Новый участок ЗСД. Дорожка очень классная, 30 минут и ты в Пулково с другого конца города!

Протяжённость основного хода ЗСД – 46,6 километра, общая протяжённость со съездами и развязками – более 70. На дороге предусмотрено функционирование 15 транспортных развязок, движение осуществляется по 4–8 полосам.