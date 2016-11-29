Маршрутка загорелась на проспекте Ветеранов в Петербурге утром 29 ноября 2016. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. В Сети появились фото полыхающей на Ветеранов маршрутки - автомобиль был полностью уничтожен огнем.

По данным МЧС, пожар случился около восьми часов утра вторника.

"29 ноября в 08:02 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре в маршрутном такси марки "Форд" по адресу: Кировский район, ул. Солдата Корзуна д.1, корпус 2 (на пересечении с пр.Ветеранов), - сообщили в пресс-службе ведомства. Первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия уже в 8.10. Спустя 15 минут пожар был ликвидирован.

Информации о пострадавших в результате пожара в маршрутке на пр.Ветеранов не поступало. Сообщается, что сгорела маршрутка №234.

В блогах пассажиры сгоревшей маршрутки и очевидцы поделились впечатлениями от произошедшего.

"Зрелище было ужасное, конечно! Меня даже жаром обдало нормально, когда мимо проезжали", - сообщают очевидцы.

- Я на ней ехал, - рассказал Павел Михайлович, - Не знаю, что именно с ней случилось. Я ехал, слушая музыку в наушниках. Но вроде заглохла и нас попросили выйти. Когда уходил, было все нормально...

"К сожалению, нынче нет практически водительского единства и люди, проезжая мимо горящего авто, продолжают проезжать мимо... По пути фотографируя и выкладывая в соц.сети...", - отмечают некоторые водители.