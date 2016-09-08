В районе железнодорожной станции "Обухово" в Невском районе Петербурга местные жители накануне заметили разгуливающего лося. По словам специалистов городского Комитета по природопользованию, животное появляется там на протяжении последних двух недель. Было решено изловить лося и переместить в безопасную для него среду обитания. К тому же крупное животное представляло угрозу и для работников железнодорожной станции, и для петербуржцев в случае, если бы вышел на автомобильную дорогу. Последнее...