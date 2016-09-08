8 сентября на проспекте Солидарности в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадал 8-летний ребёнок. За рулём автомобиля, сбившего школьника, находилась женщина пенсионного возраста, пишут "Невские новости".
Авария произошла около 15.00 у дома № 12 к.1 на проспекте Солидарности в Невском районе города. 66-летняя женщина двигалась по боковому проезду на автомобиле "Toyota Corolla" и сбила несовершеннолетнего ребёнка. Мальчик получил травмы средней, его жизни ничто не угрожает.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.