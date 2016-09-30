Как сообщают в ГАТИ, движение транспорта по проспекту Большевиков от Октябрьской набережной до Народной улицы будет ограничиваться поэтапно.

Со 2 по 12 ноября дорожники выйдут на участок от Народной улицы до Октябрьской набережной.

C 13 октября из-за работ по укладке асфальта движение там будет закрываться поэтапно.

C 13 по 16 октября для водителей окажется недоступен участок от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта.

C 15 по 16 октября закрывается направление от Дальневосточного проспекта к Народной улице.

C 10 по 16 и с 19 по 20 октября ограничат движение на пересечении проспекта Большевиков и Дальневосточного проспекта.

C 17 по 18 октября полностью закроют участок проспекта Большевиков от Дальневосточного проспекта до Народной улицы, включая боковой проезд.

Наконец, с 19 по 20 октября перекроют движение от Народной улицы к Дальневосточному проспекту, а также движение по Дальневосточному в створе проспекта Большевиков.