Дерзкое ограбление с последующим угоном транспортного средства произошло накануне, в ночь на 27 сентября. В полицию потерпевший обратился во вторник вечером. Как сообщает "Водитель Петербурга", ограбление произошло на Приморском шоссе на территории стройки.

По словам 57-летнего бизнесмена, у которого угнали авто, в период с семи часов вечера 26 сентября до 09:00 27 сентября злоумышленник проник на территорию офисно-сладского комплекса. Преступник отжал стеклопакет в бытовке и украл 200 000 рублей, ноутбук и сервер. Не исключено, что грабитель мог действовать с соучастником.

Также злоумышленник угнал Ford Transit, ключи от которого лежали там же.

Общая сумма ущерба уточняется.