Выстрелы у израильского посольства раздались днем 21 сентября. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Израиля, мужчина, вооруженный ножом, попытался прорваться на территорию посольства, но был ранен и задержан охраной. Сейчас он находится в больнице. Охранник стрелял по ногам, уточнил пресс-секретарь израильского МИД Эммануэль Нахшон.

Сумку, которая была найдена при нападавшем, обследовали взрывотехники. Никаких взрывоопасных веществ в ней обнаружено не было.

Среди сотрудников посольства пострадавших нет. Сразу после произошедшего всех дипломатов эвакуировали в специальное убежище. Квартал, в котором находится дипмиссия, был оцеплен полицией.

По предварительной информации, полученной РИА Новости, 38-летний житель города Конья, попытавшийся атаковать израильское посольство с ножом, страдает психическим расстройством. Очевидцы, на которых ссылается турецкий канал Haberturk, утверждают, что во время нападения он выкрикивал лозунги "Аллах акбар" и требовал "остановить кровопролитие на Ближнем Востоке".

Хотя ранее в турецких СМИ сообщалось, что нападавших было двое, в полиции считают, что мужчина действовал в одиночку. По мнению властей Анкары, он вряд ли связан с какими-либо террористическими группировками.

Обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего выясняются.