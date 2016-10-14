Серьёзная коммунальная авария произошла на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга на пересечении с проспектом Большевиков. Фото участка дороги, окутанной паром, очевидцы выложили в соцсеть.

Как уточнили Metro в пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга", о прорыве трубы диспетчеру сообщение поступило 14 октября около 02.30.

- Вытекание горячей воды на поверхность было зафиксировано в районе дома 92 по Октябрьской набережной, - рассказали Metro в пресс-службе предприятия. - Аварийная бригада прибыла на место в три часа ночи. Был выявлен дефект на трубопроводе диаметром 700 мм. В 4 утра поступило сообщение о локализации.

Также собеседник Metro уточнил, что тепло и горячая вода подаются в квартиры по резервной схеме - отключения абонентов не производилось. По регламенту ремонтные работы будут завершены к 22.00 пятницы, 14 октября.

По словам очевидцев, к месту коммунальной аварии приезжала скорая помощь и увозила мужчину.

- Да, действительно, был госпитализирован молодой мужчина, который зашёл в зону коммунальной аварии, - подтвердили в "Теплосети". - Его доставили в больницу, но от дальнейшего лечения он отказался и самостоятельно покинул медицинское учреждение.

В "Теплосети" напомнили горожанам, что в подобных случаях нельзя приближаться к месту прорыва ГВС до локализации вытекания.