В Центральном районе Петербурга, на Невском проспекте, рядом со станцией метро "Маяковская", машина сбила человека. Очевидцы сообщили о происшествии в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург" в пятницу, 16 сентября, в 20:37.

- На Невском проспекте сбили человека насмерть, - пишут очевидцы. - В районе метро "Маяковская", напротив ресторана "Токио Сити". В неположенном месте перебегал дорогу.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", из-за ДТП на Невском проспекте образовалась пробка на несколько километров. Около 21.30 машины двигались со скоростью 5 км/ч. Также было затруднено движение в сторону Невского проспекта на улице Марата и Владимирскому проспекту.

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Обстоятельства происшествия уточняются.