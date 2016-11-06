Необычное ДТП с участием кареты произошло на Невском проспекте в Петербурге вечером 5 ноября.

Как сообщил 6 ноября очевидец в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург", при повороте с Невского проспекта на Казанскую улицу женщина-кучер в карете, запряженной двумя лошадьми, протаранила легковой автомобиль, предположительно марки "Лада Гранта".

Очевидец уточнил, что ему показалось, будто женщина, управлявшая каретой, находилось в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Кроме того, сообщается, что она, по мнению очевидца, намеренно направила лошадей прямо на автомобиль.

Обстоятельства произошедшего уточняются.