Вы были готовы к столь повышенному вниманию к вашей персоне на ММКФ? Честно говоря, нет. Я никогда не хотела, чтобы меня называли двойником Софи Лорен. Мне кажется, что у меня много в жизни достижений, кроме этого сходства: я выступала почти во всех русских цирках, в Москве – в Большом Цирке на Вернадского, 15 лет работала с животными в Испании, у меня двое прекрасных детей. А к красной дорожке я толком не успела подготовиться, пришлось идти в дорожном платье... Стоило мне появиться, как ко мне...