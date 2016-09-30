На днях в Париже в рамках Недели моды прошёл показ известного бельевого бренда Etam.
Бренд представил публике коллекцию нового сезона, в которую вошли пояса, корсеты, подвязки, кружевные комплекты и другие "секретные составляющие" женского гардероба
Не обошлось мероприятие и без российской супермодели Натальи Водяновой, которую с маркой Etam связывает многолетнее сотрудничество. Правда, на сам подиум Водянова не вышла, а лишь наблюдала за происходящим из первого ряда
Гостями шоу помимо Водяновой стали Кристина Базан, сестра актрисы Пенелопы Крус Моника, сын актёра Дэниела Дэй-Льюиса Габриэль Кейн, Людивин Санье.
Гостями шоу стали Кристина Базан, сестра актрисы Пенелопы Крус Моника, сын актера Дэниела Дэй-Льюиса Габриэль Кейн, Людивин Санье
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