С помощью Банка данных исполнительных производств они проверяли пассажиров и посетителей вокзала на наличие задолженностей.
Всего специалисты проверили 70 человек, из которых 15 оказались должниками. Общая сумма задолженности составила порядка 270 тысяч рублей.
Трое граждан решили рассчитаться со своими долгами – штрафами ГИБДД – на месте.
Также в ходе акции судебный пристав арестовал имущество трёх выявленных должников – граждане остались на время без мобильных телефонов.
Остальные нарушители получили требования о явке на приём к судебному приставу, ведущему исполнительное производство.