С помощью Банка данных исполнительных производств они проверяли пассажиров и посетителей вокзала на наличие задолженностей.

Всего специалисты проверили 70 человек, из которых 15 оказались должниками.  Общая сумма задолженности составила порядка 270 тысяч рублей. 

Трое граждан решили рассчитаться со своими долгами – штрафами ГИБДД – на месте.

Также в ходе акции судебный пристав арестовал имущество трёх выявленных должников –  граждане остались на время без мобильных телефонов. 

Остальные нарушители получили требования о явке на приём к судебному приставу, ведущему исполнительное производство.