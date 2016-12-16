На Московском вокзале пассажира скоростного поезда ограбили на полмиллиона - практически одним движением. Как сообщил потерпевший, 10 декабря при входе в вестибюль Московского вокзала у него украли портмоне. В нем находились банковские карты, деньги, а также авторучка, перочинный нож и пара золотых серег. Общая сумма ущерба составила более 460 тыс. рублей.

Как сообщают СМИ, пострадавшим в этой истории оказался юрист Александр Почуев - адвокат бывшей жены актера Алексея Панина. Он пояснил, что на вокзале один неизвестный его толкнул, а второй забрал у него портмоне. Почуев сообщил о случившемся в транспортную полицию и уехал в Москву.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции Петербурга, через несколько дней правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в краже.

Далее история разворачивалась просто невероятным образом. Задержанный не только сознался в содеянном, но и вернул портмоне в целости и сохранности. За все время 41-летний безработный не потратил ни рубля.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".