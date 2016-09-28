Необычное ДТП произошло в ночь на среду, 28 сентября, в Московском районе Северной столицы.

Как сообщает «Лайф», за группой лихих мотоциклистов погналась дорожная полиция. Скрываясь от правоохранителей, один из пилотов не справился с управлением и врезался в автомобиль.

После падения, молодой человек сбежал с места аварии, бросив своего «железного коня» на произвол судьбы.

– На Ленсовета, 43, мотоциклист убрался и убежал, – описал увиденное свидетель в паблике «ДТП и ЧП/Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что другие автомобили в аварии не пострадали.

Полицейские сейчас устанавливают личность сбежавшего мотоциклиста.