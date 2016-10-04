В Государственном Кремлевском Дворце вручены награды лучшим учителям страны. В пятёрку победителей общероссийского конкурса «Учитель года России-2016» попал петербургский биолог Максим Рыжов.

Педагогу 32 года, он работает в школе №619 Калининского района Петербурга. Учительский стаж Рыжова - 8 лет, говорится на сайте школы. Образование у Максима Петровича - высшее, он - магистр естественно-научного образования. Рыжов окончил Волгоградский государственный педагогический университет в 2009 году. В 2016 году Рыжов был назван учителем года в Петербурге.

В свободное время Максим увлекается бионикой, энтомологией, моделированием военной техники и велосипедным туризмом, сообщает Радио Балтика.

Учителем Года России-2016 назван учитель русского языка и литературы из Армавира Александр Шагалов. Главный приз — Большого хрустального пеликана — вручили педагогу вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и министр образования и науки России Ольга Васильева.

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Победителями всероссийского конкурса также стали учитель русского языка и литературы лицея № 11 города Ростова-на-Дону Андрей Барашев, учитель химии лицея № 5 им. Ю. А. Гагарина города Волгограда Евгений Ковалёв, учитель информатики школы-гимназии № 2 города Коломна Московской области Антон Лагутин.

Учитель года России — ежегодный конкурс, который проводит Минобрнауки с целью поддержать передовых работников школ. Впервые мероприятие провели в России в 1992 году. Ранее в течение двух лет аналогичный конкурс проводили в СССР.