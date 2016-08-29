В Москве на улице 26-ти Бакинских Комиссаров совершено нападение на советника посольства Республики Конго в РФ.

Дипломат совершал вечернюю пробежку, когда на него напали двое неизвестных, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение об ограблении советника посольства Республики Конго в РФ Мпасси Джозефа, – рассказывает источник. – Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что двое неизвестных повалили дипломата на землю возле одного из домов по ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, когда тот совершал вечернюю пробежку. Они нанесли ему телесные повреждения и похитили дипломатическую карту на его имя, пропуск в дипломатический корпус и скрылись".

Источник добавил, что сотрудник посольства обратился в медучреждение, откуда после оказания помощи был отпущен. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабёж".