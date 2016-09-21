В Москве на Профсоюзной улице во дворе одного из домов произошёл конфликт с применением оружия.

Как стало известно Life.ru, инцидент случился поздно ночью. Очевидцы сообщили, что между несколькими молодыми людьми завязалась драка. После чего трое из них вернулись к оппонентам с оружием.

Нападавшие имели признаки алкогольного опьянения.

По информации источника, один из молодых людей начал стрелять. Свидетели сообщили, что 29-летней мужчина получил выстрел в лицо.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Выясняются все обстоятельства произошедшего.