В Красносельском районе Петербурга на морском участке «Аллеи Славы» планируется установить гранитный памятник Первому Морскому десанту. В октябре 1941-го года неожиданные атаки десантников позволили выиграть время у противника и укрепить оборону города.

Первый десант высаживался на южном берегу Невской губы напротив нынешнего завода ЛЭМЗ, в месте, где теперь находится яхт-клуб «Балтиец». В его составе было 225 человек – это матросы 6-й отдельной бригады морской пехоты, 20-й стрелковой дивизии НКВД, бойцы охраны водного района (ОВР) и ополченцы, среди которых были и яхтсмены.

Последние хорошо знали местные условия. Всего с 3 по 8 октября 1941 года на южном побережье Финского залива было высажено пять морских тактических десантов, однако первый был наиболее успешным. Бойцы дошли до улицы Штромполовки (ныне улица Чекистов) и улицы Бульварной (ныне – пограничника Гарькавого) и смогли занять Демидовский дом (ул. Чекистов,3). Почти весь десант героически погиб.И теперь именно члены клуба «Балтиец» озаботились тем, чтобы увековечить память бойцов.

Еще десять лет назад их стараниями был установлен 4-х метровый деревянный крест, якоря и мемориальная доска. Однако за это время деревянный крест обветшал и требует замены.

Поэтому руководство «Балтийца» решило инициировать установку монумента из гранита. Макет скульптуры из гипса уже готов – его создал скульптор Алексей Архипов. Готовый памятник сначала планировали установить 3 октября 2016 года – в 75-ую годовщину подвига десантников. Однако это благое начинание реализовать не удалось по банальное причине – на памятник не хватило денег.

– В среднем на его установку нужно примерно 6,5 миллионов рублей, – рассказал Metro Владимир Климбек, командор яхт-клуба «Балтиец». – Мы собирали деньги у членов клуба и жителей района – набралось лишь 250 тысяч рублей. К сожалению, жители района откликались на нашу инициативу не слишком активно. Поэтому в этом году шансов на то, что успеем поставить памятник 3 октября, очень мало. Может быть, хотя бы к следующему году получится?

Сейчас руководство яхт-клуба обращается ко всем неравнодушным с просьбой поддержать инициативу об установке памятника. Его макет был одобрен общественными советами разных уровней – муниципальным, районным и общегородским. Реквизиты для сбора пожертвований можно найти на сайте яхт-клуба.