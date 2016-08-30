Чёрные археологи накопали десятки керамических изразцов в траншее на Гончарной улице, где сейчас ведётся реконструкция. Историки и музейные работники уверяют, что находки могли бы стать сенсацией для Москвы, а теперь потеряны для неё безвозвратно.

– Какие бы ни были у них благие побуждения, археологии нанесён огромный урон, – сокрушается археолог Владимир Беркович.

Эксперты рвут на себе волосы и мечтают порвать их на Илье Боровикове, который рассказал о находке в Facebook.

«Приятно, когда поутру балкон чуть не отрывается от награбленного!» – подписал он одну из фотографий, добавив, что изразцы он с друзьями спасал от ковшей экскаваторов.

Илья сравнивает находки с работами известного мастера Степана Полубеса, жившего в XVII веке, и делает вывод, что на Гончарной обнаружена его мастерская.

– Находка уникальна, я надеюсь, что это правда окажется мастерская Полубеса, но это должны сказать специалисты, а не дилетанты, – прокомментировал Metro выдвинутую теорию москвовед Михаил Коробоко. – Если всё окажется правдой, это будет сенсация.

В то же время в Москомнаследии теорию с мастерской опровергают.

– Это полная ахинея, – высказался главный археолог Москвы Леонид Кондрашев. – Она наводит на мысль об афере с торговым душком – сказать, что это образцы известного автора и резко повысить их подпольную стоимость.

И всё же эксперты сходятся во мнении, что находку должны изучить специалисты.

– Если изразцы заинтересуют учёных-археологов, я готов их предоставить, – заверил Metro Илья Боровиков. – А что касается археологии, если бы всё вывезли на свалку, ей был бы нанесён гораздо больший урон.