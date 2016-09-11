На площадке празднования 869-го дня рождения столицы, посвящённой фильму «Стиляги», прошёл наш музыкальный фестиваль Metro On Stage.

Впечатления от концерта в самом сердце столицы остались очень хорошие!

Отличный звук, отличный свет, отличная публика и такой вид! Я был счастлив выступить для любимого города. Евгений Хавтан, солист группы "Браво"

На сцене, установленной неподалёку от Красной площади, выступили десять победителей нашего конкурса молодых рок-талантов во главе с хедлайнерами фестиваля, классиками отечественного рок-н-ролла, группой «Браво».

– Это круто, я росла под их песни, а теперь мы будем выступать на одной сцене! – поделилась с Metro перед выходом на сцену солистка коллектива Wake me up Ксения.

И хотя музыка, которую исполняет группа, отличается от репертуара «Браво» и сама Ксения называет свои песни «тяжёлым музлом» и «боевичками», ребята спели и сыграли на темы, которые близки каждому:

– Мы выбрали песни о мире, о любви к музыке, о друзьях, о семье.

Так что во время их выступления вокруг сцены собрались москвичи самых разных возрастов, все пританцовывали и подпевали.

Не менее радостно приняли задорных инди-рокеров из Великого Новгорода Merry-Go-Round. Зрителей собралось столько, что им не хватало места потанцевать. За всех отдувалась солистка Дарья: девушка так весело и легко носилась по сцене, что трудно было поверить, что поёт она вживую.

– Это наше первое выступление в Москве, – рассказала Дарья Metro. – Публика здесь совсем другая. В провинции мало что происходит, а когда и происходит, людей приходит мало и среди зрителей много знакомых. А здесь было так много незнакомых лиц, и все такие доброжелательные!