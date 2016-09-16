Репортёр Metro побывала на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, где прошла акция Всероссийского волонтёрского экомарафона En+Group. Экомарафон проходит шестой год подряд, в его рамках проходят мероприятия по очистке и облагораживанию уникальных природных мест России. Любопытно, что за 360 минут удалось вывезти 114 КамАЗов мусора.

Экомарафон

В этом году уборка проходила на берегу самого глубокого на планете озера Байкал, на территории заповедников "Хакасский", "Столбы" и Байкальского биосферного заповедника. За 360 минут волонтёры собрали и вывезли на переработку 27 тысяч мешков мусора объёмом 100 литров каждый, что равно 114 КамАЗам мусора.

"Название "360 минут" появилось не случайно — рассказывает руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачёва - именно столько длился по времени первый субботник, на который вышло всего лишь 100 волонтеров. Тогда за это время очистили территорию мыса Улибра на озере Байкал. После чего каждый год количество участников увеличивается до масштабных размеров".

"Наша цель привить ответственность за сохранение уникальной природы через волонтерство, - говорит директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова - все шесть лет мы не ставим перед собой задачу убрать весь мусор на берегу Байкала или где-то ещё. Это невозможно сделать за несколько десятков шестичасовых акций. Мы идём к цели чуть более долгим, но эффективным путем - способствуем экологическому просвещению и профилактике небрежного обращения с окружающей средой".

Чистый Байкал

Самые крупные мероприятия по очистке свалок и крупногабаритного мусора прошли на Байкале. К подготовке мероприятия подошли основательно. Определили места свалок при помощи анализа космических снимков прибрежной зоны Байкала и вылазок волонтёров. В итоге в 117 точках побережья, на 28 реках, связанных с озером, шла уборка. Кроме того, на территории Байкального государственного биосферного заповедника в посёлке Танхой обустроили экологические тропы для туристов.

Замдиректора по экологическому просвещению заповедника Ирина Лясота показала станцию биологической очистки сточных вод, которые установлены в заповеднике и обеспечивают его работу. В станцию поступают стоки и перерабатываются до состояния технической воды, которую выкачивают и вывозят на очистные сооружения.

"Таким образом, ни одна капля грязной воды не попадает в Байкал, – говорит Ирина Лясота – также мы призываем руководство баз отдыха, расположенных на Байкале, устанавливать такие очистительные сооружения, а в бытовых нуждах пользоваться натуральными моющими средствами, а именно содой и горчицей".

Роботы в помощь

Чтобы облегчить труд волонтёров по уборке мусора, юные инженеры из Иркутска создали роботов и испытали их на территории побережья Байкала в посёлке Мурино.

"Наш робот ещё не так совершенен, чтобы мог самостоятельно собирать мусор, - делится своими разработками Николай Фомин из Иркутского энергетического колледжа. - Он управляется дистанционно, передвигается на гусеничной базе, имеет манипулятор наподобие человеческих рук. С их помощью он загребает любой мусор вовнутрь робота, где в специальном отсеке отходы прессуются".

А вот команда T. REX иркутской школы №80 создала целую систему дистанционного мониторинга и уборки как мелкого, так и крупного мусора, состоящую из квадрокоптера-разведчика и робота-уборщика на колёсах.

"Вчетвером за шесть дней мы сделали такое устройство – рассказывает Анастасия Петрова из команды T.REX. - Здесь на Байкале он собирал в основном стеклянные бутылки и банки, и складывал их в корзину. В общем, справился со своей задачей".

Участие надо заслужить

12 тысяч волонтёров в возрасте от 5 лет до 81 года из разных городов и стран убирали мусор. Добровольцами могут быть все желающие, в основном это жители городов, посёлков и сёл, рядом с которыми проводятся экологические мероприятия.

"На Байкале с каждым годом становится всё больше мусора, – говорит волонтёр Елизавета Зуева из Иркутского энергетического колледжа. – Как только наш колледж объявил о наборе желающих очищать побережье озера, я первая успела записаться. Я люблю отдыхать на Байкале и всегда делаю замечание тем людям, кто пытается оставить после своего отдыха мусор, но главная проблема в том, что в местах отдыха и на трассе практически нет мусорных баков, чтобы люди могли выкинуть за собой отходы".