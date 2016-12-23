Ночью 23 декабря на улице Бадаева в Невском районе загорелся автомобиль "Киа".

Очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" утверждают, что слышали взрыв.

- Было три громких хлопка, - уточняют свидетели.

Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре поступила в 3:06. В автомобиле выгорел отсек двигателя. В 3:40 пожар удалось локализовать.

Сведений о пострадавших нет.

Минувшей ночью пожарные также тушили иномарку в Калининском районе. На Брюсовской улице загорелся "Опель". В автомобиле сгорели сгораемые части, уточнили в МЧС.

Утром 23 декабря пожар произошёл в автомобиле, припаркованном на Поэтическом бульваре, в Выборгском районе. В автомобиле "Хёндай" сгорели сгораемые части, в припаркованном рядом автомобиле "Нива" оплавились части заднего бампера.