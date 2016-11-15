Со 2 декабря 2016 года парковка в Москве подорожает до 200 рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Отмечается, что рост тарифов коснётся 133 улиц в пределах Садового кольца, за Третьим транспортным кольцом тариф останется без изменений.

– Максимальный тариф (200 рублей в час) будет установлен на наиболее загруженных улицах в пределах Третьего транспортного кольца. На наиболее загруженных улицах внутри Садового кольца стоимость парковки начнёт зависеть от времени суток – с 8.00 до 20.00 будет использоваться дифференцированный тариф, при котором стоимость после получаса или часа парковки возрастаёт, – говорится в сообщении.

Также изменения затронут часть улиц Бульварного кольца. В частности, первые полчаса парковки обойдутся в 50 рублей, далее стоимость составит 150 рублей в час.

На некоторых улицах внутри Садового кольца первый час – 60 рублей, далее – 100 рублей в час.

На части улиц внутри Третьего транспортного кольца стоимость парковки повысится до 60 рублей в час.