Музыканты знаменитого петербургского Терем-Квартета пришли в редакцию Metro с инструментами и в концертных костюмах.

Андрей Константинов (малая домра), Андрей Смирнов (баян), Алексей Барщев (домра-альт) и Владимир Кудрявцев (контрабас) исполнили в редакции несколько композиций, сорвав у восхищенных журналистов искренние и бурные аплодисменты (видео ниже).

Музыканты рассказали о предстоящем большом концерте в БКЗ "Октябрьский", который состоится 26 ноября в честь 30-летнего юбилея коллектива.

- Это будет большой концерт, на который поздравить нас придут друзья. Первое отделение будет с оркестром, оригинальное и совсем не скучное, - заверили музыканты, - Во втором зрителей ждет много сюрпризов - мы сыграем с другими солистами, с квартетом из Коневецкого монастыря и даже с молодой современной рок-группой.

В редакции Metro музыканты Терем-Квартета много шутили, в том числе и друг над другом, искренне интересовались, как создается ежедневная газета и, конечно, подробно отвечали на все вопросы журналистов.

Один из первых, конечно, был о знаменитой встрече с папой римским.

"Этот вопрос нам постоянно задают, хотя встреча состоялась уже очень-очень давно - больше 20 лет назад. Играли у папы мы "Чардаш" композитора Монти. Совет кардиналов выбрал эту композицию....Ее посчитали наиболее близкой к славянской музыке".

"Какие композиции проще играть? Наверное, быстрые, темповые вещи. Проскочили - и все! В медленных надо даже дышать по-другому, в них и время по-другому течет...."

"Мы играем на домрах - это исконно русский инструмент. Не надо путать его с казахскими домБрами. Домры были даже в потешных палатах у Ивана Грозного, но современный вид этого инструмента появился лишь чуть более 100 лет назад".

"Мы выступаем по всему миру - и на спортивных мероприятиях (в том числе и Олимпиадах - в Барселоне, Ванкувере, Лондоне, Сочи), самых разных музыкальных фестивалях, и перед политиками и президентами случалось... Так, на встрече G8 мы исполняли композиции перед главами государств - Путиным, Шредером, Бушем и другими".

"Уже 10 лет мы устраиваем конкурс среди талантливых ребят по всей стране и открываем ежегодную школу "Терем-Квартета". Дети от 8 до 16 лет приезжают на 10 дней в Петербург и мы работаем с ними, создаем ансамбли, даем концерты. В этом году у нас в школе 40 ребят - от Калиниграда до Петропавловска-Камчатского...".

Полная версия интервью с музыкантами Терем-Квартета будет опубликована на сайте Metro 7 ноября.

Справка:

"Терем-Квартет" - музыкальный коллектив русских народных инструментов из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку в стиле классический кроссовер. "Терем-Квартет" выпустил в России и за рубежом 17 дисков, репертуар ансамбля включает более 500 композиций классической и современной музыки.

Музыкальный коллектив дал более 2 500 концертов и выступил более чем в 60 странах. Терем-Квартет неоднократно представлял Санкт-Петербург на многих мероприятиях международного значения, поэтому его часто называют символом города.