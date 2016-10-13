Музыкальный критик Артемий Троицкий в разговоре с корреспондентом Metro отметил, что лауреат Нобелевской премии по литературе-2016 Боб Дилан разнёс вдребезги догму о том, что поэзия – это одно, а песни – это совершенно другое.

– Боб Дилан – это то, что по-нашему называется бард. Поющий поэт. Потому что как композитор и как музыкант Боб Дилан далеко не в первых рядах и никогда в этих рядах не был. Он, в первую очередь, котируется как автор песен, – подчеркнул Троицкий. – Примерно также, как Булат Окуджава или Владимир Высоцкий. У Дилана песни очень простые, голос у него совершенно непрофессиональный и довольно гнусавый. Зато у него замечательные стихи. И Нобелевскую премию он получил как поэт. Дилан стал первым из топ-артистов, который одновременно являлся и большим поэтом. До Дилана вся мировая песенная культура базировалась на том, что одно дело поэзия, а другое дело – песни. Считалось, что поэзия может быть сколько угодно серьёзной, заумной, философичной, интеллектуальной. А песни в свою очередь должны быть простые, доходчивые и желательно содержать в себе минимальное количество разных слов. Вот Дилан стал практически первым человеком, который эту догму разнёс вдребезги. И таким образом оказал влияние на несколько поколений авторов песен.

По мнению Троицкого, вручение Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану – логичное и верное решение.

– Д умаю, что вручение Нобелевской премии Бобу Дилану в этом году придаст ей какое-то второе дыхание, какой-то новый импульс. Потому что до этого Нобелевская премия по литературе была, на мой взгляд, очень академичной и очень мотивированной какими-то соображениями политкорректности. Обязательно нужно было, чтобы были женщины, а также авторы из Азии, Африки, Латинской Америки, развивающихся стран. Нужно было, чтобы в своих произведениях они поднимали разные политические вопросы и так далее. И в последние годы людям это не нравилось. Особенно когда они узнавали лауреата премии и говорили: а кто это? Не знаю такого автора, никогда не слышал о таком, ни разу не читал.

А Боба Дилана знают все – и слава богу.