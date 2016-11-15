В Калужской области задержан подозреваемый в убийстве 63-летнего мужчины. Об этом во вторник сообщает пресс-служба местного СК РФ.

Им оказался 50-летний сосед погибшего. Мужчина принял своего знакомого за вампира.

– По версии следствия, 12 ноября подозреваемый в ходе распития спиртного со своим 63-летним соседом совершил его убийство. Как пояснил задержанный, он решился на преступление, поскольку увидел, что у соседа "стали светиться глаза ярко красным светом", – говорится в сообщении следователей.

После этого мужчина взял осиновый кол, лежавший у печи, и воткнул его в глаз своему знакомому. В результате мужчина умер от полученных травм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи допрашивают свидетелей, расследование уголовного дела продолжается.