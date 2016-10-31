В США на вечеринке по случаю Хэллоуина произошло ЧП. Там мужчина в костюме Фредди Крюгера достал пистолет и открыл стрельбу по толпе. Об этом в пятницу сообщает KENS 5.

Отмечается, что инцидент произошёл 30 октября в американском городе Сан-Антонио.

В результате действий мужчины пострадали пять человек – они были доставлены в больницу. При этом, сообщается, что одна из пострадавших пыталась самостоятельно доехать до больницы, однако попала в ДТП и разбила свой автомобиль.

Личность стрелявшего мужчины пока не установлена, сотрудники правоохранительных органов ведут его поиски.

Напомним, что ранее сообщалось, что в США на вечеринке по случаю Хэллоуина в результате перестрелки погибли два человека. Официальной информации о погибших нет.