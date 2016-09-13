18-летняя девушка пострадала от рук злоумышленника – тот напал на неё в подъезде столичного дома и ограбил на десять тысяч рублей.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции, нападавшего удалось задержать, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".

"12 сентября в полицию позвонили жильцы дома на Средней Переяславской улице и сообщили о разбойном нападении. Выяснилось, что около 15.50 неизвестный, угрожая расправой, отобрал рюкзак с личными вещами у 18-летней девушки", – рассказали в ведомстве.

39-летнего злоумышленника задержали около 20.00 у дома на проспекте Мира. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.