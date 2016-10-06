На северо-востоке Москвы госпитализирован мужчина с ножевым ранением грудной клетки.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД, сообщение о ножевом ранении поступило на службу "02", инцидент произошёл на перекрёстке проспекта Шокальского с улицей Грекова.

"Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции пострадавшего обнаружено не было. Позже на службу "02" из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что в 02.30 к ним самотёком с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, гемаррогическим шоком обратился 35-летний мужчина, который для оказания помощи госпитализирован", – сообщил источник.

Установлено, что ранение мужчина получил по адресу: улица Грекова, дом 3Д. Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".