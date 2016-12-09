В Москве полицейские обнаружили тела мужчины и женщины, которые находились в бытовке.

Как сообщает АГН "Москва", правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

"Накануне утром в полицию поступило сообщение об обнаружении в бытовке по адресу: ул. Лобненская, д. 5А. тел двух неизвестных. Прибывшие на место сотрудники обнаружили трупы мужчины и женщины. Внешних признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было. По предварительным данным, причиной гибели неизвестных стало переохлаждение", – сообщил источник.

Тела были направлены в морг на исследование. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству подтвердили факт обнаружения трупов.