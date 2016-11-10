реклама
 Опубликовано : Сегодня 16:26

Муж Бузовой Тарасов опубликовал видео "нападения на автомобилистку"

  • Ольга Захарец

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся: последние новости о звёздной паре

реклама

Муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись скандальной разборки с женщиной в центре Москвы.

На видео слышно, что женщина оскорбляет спортсмена, а после въезжает в его автомобиль. Он же реагирует на происходящее достаточно сдержанно.

– А я вам не хамлю, по-моему, и *** с вами не разговариваю, – отвечает футболист столичного "Локомотива" на слова дамы из белого авто.

Тарасов отказался комментировать произошедшее, сославшись на то, что всё уже рассказал на своей странице в Instagram.

– "Слово не воробей, вылетит - не поймаешь". Люди, порой, идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара. Это их дело, судить не собираюсь, но только в одном случае – если это не касается покоя и оскорбления личности других людей. Больше всего ненавижу ложь. На данном видео - героиня инцидента, которая не подозревала о наличии видеорегистратора в машине. Лишний раз подтверждает, что не всегда нужно верить тому, что пишут. Всем отличного дня. Оставайтесь людьми в любой ситуации, – подписал муж Бузовой видео с места происшествия.

«Слово не воробей, вылетит - не поймаешь». Люди, порой, идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара. Это их дело, судить не собираюсь, но только в одном случае - если это не касается покоя и оскорбления личности других людей. Больше всего ненавижу ложь. На данном видео - героиня инцидента, которая не подозревала о наличии видеорегистратора в машине. Лишний раз подтверждает, что не всегда нужно верить тому, что пишут. Всем отличного дня. Оставайтесь людьми в любой ситуации ☝🏻☝🏻☝🏻#стопхам#дтп#уважайтенадорогах#регистраторвгелеке#теперьидитытуда

A video posted by tarasov23 (@tarasov23) on

Напомним, что ранее жительница Москвы по имени Надежда обвинила мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова в том, что он якобы врезался в её автомобиль, а после вместе с друзьями оскорбил женщину.

В последнее время Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов переживают не лучшие времена. Согласно последним новостям, звёздная пара решила развестись после четырёх лет брака.

Сообщается, что Бузова и Тарасов решили расстаться из-за любовницы футболиста. По слухам, девушка ждёт ребёнка от мужа Ольги Бузовой.

Сами супруги никаких официальных заявлений на этот счёт не делают.

Самое популярное

Поставивший на победу Дональда Трампа россиянин выиграл 1,5 миллиона рублей7Фото

Поставивший на победу Дональда Трампа россиянин выиграл 1,5 миллиона рублей
Ксения Собчак сходила в сауну и показала живот26Фото

Ксения Собчак сходила в сауну и показала живот

Ксения Собчак и Максим Виторган ждут ребёнка или телеведущая уже родила – этот вопрос до сих пор интересует общественность
12-летний подросток выпал с 11 этажа6Фото

СМИ: на Васильевском острове шестиклассник выпал с 11 этажа по собственной воле

Шестиклассника нашли мертвым на асфальте перед собственным домом. Он выпал из окна 11 этажа на Морской набережной, 27/1. Тело пролежало несколько часов, пока его не обнаружили. Как сообщает Life 78, парень уже не раз высказывал суицидальные мысли. Он плохо учился и накануне гибели поссорился с матерью из-за двойки  в школе. По сообщению СМИ, 12-летний ребенок готовился основательно: попросил прощения у родных, брату оставил пароли от соцсетей. Все это он сделал в аудиозаписи и записках для...
Брэд Питт и Марион Котийяр 24Фото

Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли появился на публике – с Марион Котийяр

Брэд Питт впервые появился на публике после расставания с Анджелиной Джоли. 9 ноября в калифорнийском Вествуде актер вышел на красную дорожку в рамках промо-тура нового фильма "Союзники" (Allied), где он сыграл главную роль. Вместе с Брэдом Питтом перед фотокамерами позировала и актриса Марион Котийяр, которая также снялась в "Союзниках". Брэд Питт на красной дорожке На премьере картины "Союзники" в Вествуде встретиться со своими кумирами пришли фанаты - перед красной дорожкой собрались...
Барбра Стрэйзанд — актриса и певица9Фото

Американские знаменитости намерены покинуть США после победы Трампа

Результаты выборов в США 2016 разделили американское общество и вызвали массу негативных комментариев в Сети, в том числе от знаменитостей. Некоторые из них даже готовы покинуть США. Причина проста – президентом стал республиканец Дональд Трамп. Metro собрало высказывания звёзд в СМИ и в социальных сетях.  — Я не могу в это поверить. Переберусь в Австралию или Канаду Барбра Стрейзанд
За последние два дня общественный транспорт обстреливали трижды4Фото

Маршрутку в Кировском районе "грамотно" обстреляли неизвестные
Дорожники готовы к второму штормовому снегопаду за неделю в Петербурге3Фото

Дорожники готовы к второму штормовому снегопаду за неделю в Петербурге

В комитете по благоустройству Петербурга отчитались о работе по очистке улиц от снега и заявили о готовности к новому снежному шторму. По данным Смольного, ночью 10 ноября в Петербурге работала тысяча машин, с улиц Петербурга вывезено 50 000 кубометров снега. Днем в четверг на улицы выйдет еще больше дорожной техники (1100) и 1000 дворников.  "Дорожники продолжают работать в усиленном режиме. Тротуары будут убирать 300 единиц техники. Кроме работ по подметанию и оплуживанию будут проводится...
Трамп победил17Фото

Реакция голосовавших за Клинтон на результаты выборов в США: фото без комментариев

На президентских выборах в США-2016 Дональд Трамп опережает Хиллари Клинтон в ключевых штатах. Аналитики уверены в результате выборов в США - президентом станет миллиардер Дональд Трамп. По данным на 10 утра по мск, The Washington Post утверждает, что Трамп победил, набрав 276 голосов. РИА Новости также сообщает со ссылкой на CNN, что Клинтон позвонила Трампу и признала поражение на выборах. В предвыборном штабе Клинтон, который находится в Нью-Йорке всего в 2 км от штаба соперника - Трампа,...
Для создания портрета Дональда Трампа Ирина использовала яркие цвета2Фото

В Петербурге Трампа с победой поздравили грудью

Известная петербургская художница Ирина Романовская снова "в тренде". Она отметила победу Дональда Трампа, нарисовав его портрет в своей фирменной манере - грудью.  - Я следила за выборами в Америке и надеялась, что победит Трамп. Поздравляю его! Я рада, что он победил, мне показалось, что он хорошо относится к России и что-то говорил о сотрудничестве с Путиным, поэтому, я думаю, все будет прекрасно и очень надеюсь на улучшение политических отношений между Америкой и Россией. Давай, Трамп, не...
Сильный снегопад вновь обрушится на Петербург6Фото

Сильный снегопад вновь обрушится на Петербург

Сильный ливневый снег ожидается в Петербурге в течение дня 10 ноября. Об этом сообщают синоптики. Температура воздуха составит -8 градусов, ветер слабый - 2 м/с, атмосферное давление - в пределах нормы. К вечеру четверга на дорогах города вновь может сложиться неблагоприятная обстановка - возможны снежные заносы, гололед. По предварительным данным, в ночь на пятницу осадки прекратятся. Снега не будет и в течение всего дня 11 ноября - временами даже будет выглядывать солнце. Температура воздуха...
Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая рассказала о тоске в сердце19Фото

Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая рассказала о тоске в сердце

Возможный развод Бузовой и Тарасова по-прежнему активно обсуждают в Интернете
В Петербурге появилось двусмысленное граффити с Мадонной и Трампом3Фото

В Петербурге появилось двусмысленное граффити с Мадонной и Трампом
Ольга Бузова написала печальное стихотворение о любви29Фото

Ольга Бузова написала печальное стихотворение о любви

Бузова разводится с Тарасовым и впадает в меланхолию от этого
Центральный участок ЗСД в Петербурге: фото, видео, даты открытия7Фото

Центральный участок ЗСД в Петербурге: фото, видео, даты открытия

В Петербурге ЗСД - центральный участок - откроют на 48 неделе года. - Скорее всего, это произойдет в конце ноября - начале декабря, в период с 28 ноября по 2 декабря, - сообщил журналистам на пресс-конференции директор ООО "Магистраль Северной столицы" Алексей Бнатов. Более точную дату, по словам Бнатова, пока нельзя назвать. - Это связано с рекомендациями по безопасности Владимира Владимировича Путина, который согласился лично открыть центральный участок, - сказал Бнатов. Накануне о завершении...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

В Мурманске губернатор выдала квоты на отстрел краснокнижных северных оленей3Фото

В Мурманске губернатор выдала квоты на отстрел краснокнижных северных оленей

Сегодня 16:43 Жизнь каждого животного оценили в 950 рублей

Самое популярное

Поставивший на победу Дональда Трампа россиянин выиграл 1,5 миллиона рублей7Фото
В Мурманске губернатор выдала квоты на отстрел краснокнижных северных оленей3Фото

Галереи и видео

Поставивший на победу Дональда Трампа россиянин выиграл 1,5 миллиона рублей7Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама