Муж Бузовой Тарасов опубликовал видео "нападения на автомобилистку"

Муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись скандальной разборки с женщиной в центре Москвы.

На видео слышно, что женщина оскорбляет спортсмена, а после въезжает в его автомобиль. Он же реагирует на происходящее достаточно сдержанно.

– А я вам не хамлю, по-моему, и *** с вами не разговариваю, – отвечает футболист столичного "Локомотива" на слова дамы из белого авто.

Тарасов отказался комментировать произошедшее, сославшись на то, что всё уже рассказал на своей странице в Instagram.

– "Слово не воробей, вылетит - не поймаешь". Люди, порой, идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара. Это их дело, судить не собираюсь, но только в одном случае – если это не касается покоя и оскорбления личности других людей. Больше всего ненавижу ложь. На данном видео - героиня инцидента, которая не подозревала о наличии видеорегистратора в машине. Лишний раз подтверждает, что не всегда нужно верить тому, что пишут. Всем отличного дня. Оставайтесь людьми в любой ситуации, – подписал муж Бузовой видео с места происшествия.