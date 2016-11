Муж Бузовой Тарасов опубликовал видео "нападения на автомобилистку"

«Слово не воробей, вылетит - не поймаешь». Люди, порой, идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара. Это их дело, судить не собираюсь, но только в одном случае - если это не касается покоя и оскорбления личности других людей. Больше всего ненавижу ложь. На данном видео - героиня инцидента, которая не подозревала о наличии видеорегистратора в машине. Лишний раз подтверждает, что не всегда нужно верить тому, что пишут. Всем отличного дня. Оставайтесь людьми в любой ситуации ☝🏻☝🏻☝🏻#стопхам#дтп#уважайтенадорогах#регистраторвгелеке#теперьидитытуда

A video posted by tarasov23 (@tarasov23) on Nov 10, 2016 at 12:30am PST