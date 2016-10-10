Муха, севшая на лицо Клинтон, стала звездой Интернета

Во время воскресный теледебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом на лицо кандидата от Демократической партии села муха.

Но политик не только не остановила свою речь, но даже не вздрогнула, "пока насекомое несколько секунд отдыхало на её лице" – пишет издание The Hill.

Данный казус буквально взорвал Интернет – пользователи принялись шутить о случившемся. Одни писали о том, что муха – помощница Трампа, другие, что насекомое, вероятно, обладает волей, потому что отказалась садиться на Трампа, но согласилась приземлиться на Клинтон.

Муха, севшая на лицо Клинтон, стала настолько популярна, что даже обзавелась собственным аккаунтом в Twitter. Кстати, на неё уже подписаны 100 человек.

– Показываю свою поддержку Хиллари! Не могу поверить, что я в телевизоре! – гласит первый и пока единственный пост Мухи Хиллари (Hillary's Fly).