Невский районный суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, который из мести сжег автомобиль, сообщили в городской прокуратуре.

Инцидент произошел на улице Седова в ноябре 2015 года.

Мужчина поджег припаркованный на улице "Шевроле”, разлив горючую жидкость на капот автомобиля. Как полагал мстительный преступник, из-за водителя этого автомобиля он двумя днями ранее едва не попал в аварию.

Как выяснилось позже, поджигатель ошибся. К инциденту на дороге владелец иномарки не имел никакого отношения.

Ущерб от действий злоумышленника, который поджег чужой автомобиль, составил более 400 тысяч рублей.

Петербуржца обвинили в умышленном повреждении чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога.

- Подсудимый свою вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил поджигателю наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 3 года.