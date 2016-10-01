Петербургские байкеры отметили окончание мотосезона зрелищным парадом по центру города.
Построение мотоколонны началось в 13:00 на Дворцовой площади на первом въезде со стороны Адмиралтейского проспекта. Стартовать байкеры должны были в 14:23.
По Невскому проспекту мотоциклиста направились в сторону всесезонного курорта «Охта», где для них был организован праздник.
Петербуржцы и гости города, ставшие свидетелями парада, были поражены огромным количеством пилотов, проехавших по главной магистрали Северной столицы в сопровождении автомобилей полиции. По общим оценкам, в параде приняло участие несколько тысяч мотоциклов.
Некоторые зрители отпускали шутки по поводу нескончаемой колонны: “Они что, по кругу ездят?!”.
Как рассказала Metro одна из свидетельниц, в параде участвовали мотоциклы самых разных марок и видов, в том числе и трехколесные. Завершили парад два десятка квадроциклов.