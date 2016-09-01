О серьёзном ДТП с участием мотоцикла рассказали в четверг утром, 1 сентября, очевидцы в социальных сетях.

– На выезде из Тосно ДТП с байкером. Пилота грузят в скорую, – написал один из свидетелей в паблике «ДТП и ЧП/Петербург».

По словам женщины, которая также оказалась на месте происшествия, мотоцикл ехал по главной дороге, когда в него врезался легковой автомобиль, поворачивавший налево к Русской деревне со стороны Петербурга.

Мотоцикл в результате получил серьёзные повреждения – у него оторвало переднее колесо и вилку. Как сильно пострадал пилот, неизвестно.