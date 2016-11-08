Рано утром во вторник, 8 ноября, москвичей напугал огромный чёрный столб дыма, который окутал ближайшие многоэтажки в районе Бутова парка.

Проезжавшие мимо люди сделали снимки с места ЧП и выложили их в Сеть. Однако в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве об этом пожаре ничего сказать не смогли.

"У нас никакого пожара нет. Никаких заявок и никаких выездов в парк Бутово нет. Может быть, это в Московской области что-то горит", – сообщили Metro дежурные спасатели по Москве.

А вот подмосковные спасатели посоветовали нам обратиться в МЧС Москвы.

"Звоните в МЧС Москвы. Бутово – это Москва. У нас по этому участку ничего нет", – в свою очередь отрапортовали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Ситуацию прояснили лишь сами очевидцы ЧП на странице ДТП и ЧП Москва .

"Ехал там. Горит, по-моему, брошенный частный дом около стройки", – написал "ВКонтакте" Филипп Кочнов.

Другие пользователи Сети пошутили: "Дышите глубже" и "Вулкан просыпается".