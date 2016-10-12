Уважаемые читатели! Все любят котиков... Вот и мы начинаем новый конкурс про котов, потому что... да просто потому что любим их!

Всем известно, что коты – очень необычные создания, которые порой способны на что-то совсем нереальное. Если и у вас в доме живёт такой кот, то срочно его фотографируйте и присылайте к нам в редакцию на адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ про вашего домашнего любимца, назвать его кличку, а также указать своё имя и номер мобильного телефона.

А пока вы думаете, что рассказать, предлагаем вам в качестве вдохновения первую подборку фотографий и историй от наших читателей.