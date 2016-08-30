Конец лета – не повод уезжать с дачи. В этом уверенны читатели газеты Metro, которые продолжают присылась свои фотографии на конкурс "Дачный прикид".
Но теперь москвичи хвастаются не только своими нарядами, но и урожаем.
Чего только стоит двухцветный кабачок – это же вообще чудо природы!
– Однажды мы на даче посадили на одной грядке кабачки и тыкву. Возможно, в результате переопыления, у нас неожиданно вырос вот такой двухцветный чудо-кабачок. На снимке мой внук Рома демонстрирует это чудо дачной селекции, – написал Монаенков Игорь.
Тоже хотите принять участие в конкурсе? Нет ничего проще!
Присылайте свои фотографии на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU с пометкой "ДАЧА".
А если вы из Петербурга, то присылайте письма на KONKURS@METRONEWS.RU также с пометкой "ДАЧА"
Это может быть спонтанный снимок в необычном наряде или постановочный кадр в старинных интерьерах вашей родовой усадьбы, а также на фоне живописных пейзажей.
Не забывайте указывать свои имя и номер телефона, а также небольшую историю о своём дачном прикиде.
Предыдущую подборку фотографий на конкурс "Дачный прикид" смотрите ЗДЕСЬ