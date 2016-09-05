До ноября в Москве, в оборудованных машинах скорой помощи, у станций метро будут делать бесплатные прививки от гриппа москвичам и гостям столицы (даже иностранцам). Воспользоваться возможностью обезопасить себя от вируса и избежать очередей в поликлинике решили и мы.

Правда, автору этих строк процедуру пришлось отложить: у меня недавно был сильный насморк.

– После простуды и других острых заболеваний нужно подождать две недели. – объяснила врач Елена Григорьевна. – Сегодня нескольким людям уже пришлось отказать, потому что по итогам проверки оказалось, что они уже успели простудиться. Они отнеслись с пониманием и сказали, что придут позже. Ещё нельзя делать прививку во время обострения хронических заболеваний.

Дело в том, что в вакцине содержатся компоненты вируса, на которые организм должен вырабатывать антитела, а во время болезни наш иммунитет ослаблен и ему "не до этого", может не хватить сил.

– Ещё одно противопоказание – аллергия на компоненты вакцины, – добавила Елена Григорьевна, – в частности, куриный белок. Обычно люди в курсе, если у них есть такой диагноз. Но бывает, что человек и не знает об этом, никто не застрахован. Это чревато проявлениями аллергических реакций, поэтому у нас есть специальная "укладка" для оказания экстренной помощи в такой ситуации. Пользоваться ей пока не приходилось.

А вот наш фоторепортёр Вася – здоров, как... всегда. Елена Григорьевна усадила его рядом с собой, измерила температуру, проверила горло и дыхание и отправила «в соседний кабинет» – санитарную зону кареты скорой помощи к медсестре. Несколько секунд, укол в плечо – и Вася свободен.

– Больно? – спрашиваю.

– Мужчины не плачут!