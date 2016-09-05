До ноября в Москве, в оборудованных машинах скорой помощи, у станций метро будут делать бесплатные прививки от гриппа москвичам и гостям столицы (даже иностранцам). Воспользоваться возможностью обезопасить себя от вируса и избежать очередей в поликлинике решили и мы.
Правда, автору этих строк процедуру пришлось отложить: у меня недавно был сильный насморк.
– После простуды и других острых заболеваний нужно подождать две недели. – объяснила врач Елена Григорьевна. – Сегодня нескольким людям уже пришлось отказать, потому что по итогам проверки оказалось, что они уже успели простудиться. Они отнеслись с пониманием и сказали, что придут позже. Ещё нельзя делать прививку во время обострения хронических заболеваний.
Дело в том, что в вакцине содержатся компоненты вируса, на которые организм должен вырабатывать антитела, а во время болезни наш иммунитет ослаблен и ему "не до этого", может не хватить сил.
– Ещё одно противопоказание – аллергия на компоненты вакцины, – добавила Елена Григорьевна, – в частности, куриный белок. Обычно люди в курсе, если у них есть такой диагноз. Но бывает, что человек и не знает об этом, никто не застрахован. Это чревато проявлениями аллергических реакций, поэтому у нас есть специальная "укладка" для оказания экстренной помощи в такой ситуации. Пользоваться ей пока не приходилось.
А вот наш фоторепортёр Вася – здоров, как... всегда. Елена Григорьевна усадила его рядом с собой, измерила температуру, проверила горло и дыхание и отправила «в соседний кабинет» – санитарную зону кареты скорой помощи к медсестре. Несколько секунд, укол в плечо – и Вася свободен.
– Больно? – спрашиваю.
– Мужчины не плачут!
Где привиться:
5-11 и 19-25 сентября, 3-9 и 17-23 октября – возле «Тульской», «Царицыно», «Домодедовской», «Перово», «Преображенской площади», «ВДНХ», «Петровско-Разумовской», «Речного вокзала», «Бауманской», «Тушинской», «Молодёжной» и «Тёплого стана»;
12-18 сентября, 26 сентября - 2 октября, 10-16 октября и 24 октября по 1 ноября – у «Павелецкой», «Дмитровской», «Киевской», «Алтуфьево», «Новокосино», «Планерной», «Семёновской», «Люблино», «Белорусской», «Ясенево», «Новогиреево», «Пражской».