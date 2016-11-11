11 ноября

"Дневник за 100 лет"

20:00

Библиотека имени Н. А. Некрасова

Даже в дневниках самых обычных людей порой находятся потрясающие детали, которые поражают воображение современных читателей. Зная это, волонтеры проекта «Прожито» собрали десятки дневников наших соотечественников начиная с 1917-го года и запускают сайт, с помощью которого каждый сможет заглянуть в чьё-то личное прошлое. В Библиотеке же сегодня вечером отрывки из дневников будут читать литераторов, режиссёров и других людей, которые расскажут о значении тех или иных событий, упомянутых в этих воспоминаниях.

12 ноября

"Как жизнь отражается в данных"

13:00

Штаб-квартира Яндекса, зал «Экстрополис»

Специалисты российского поискового гиганта расскажут, что говорят о нас, пользователях, казалось бы бездушные цифры, клики и буквы, которые копятся и сортируются различными частными и государственными службами Благодаря таким данным и современным методам их анализа можно, например, улучшить городскую дорожную и транспортную систему, увеличить точность медицинского диагноза, найти хорошую музыку или просто узнать что-то интересное о мире вокруг.

«Вирус жизни. Можем ли мы занести жизнь на другие планеты»

15:00

Культурно-просветительский центр «Архэ»

Популяризаторы науки Ирина Якутенко и Михаил Никитин поговорят о том, насколько реально занести жизнь с Земли в другие миры и какими последствиями это грозит вселенной.

"Семь дат. История России по-другому»

18:00

Лекторий Deworkacy на Красном октябре

Что такое исторический праздник, почему общество считает важными одни даты и не помнит о других и что мы празднуем в День весны и труда, День Победы и День народного единства? Если праздник — это один из способов, которым общество думает и рассказывает о себе, не значит ли это, что сам выбор исторической даты для праздника нельзя отдавать на откуп чиновнику? Почему одни даты становятся праздничными, а другие нет, каких памятных дат не хватает в сегодняшней России расскажут профессор Высшей школы экономики Сергей Иванов, главный редактор издательского дома «НЛО» и основатель премии «Просветитель» Дмитрий Зимин, а также директор InLiberty Андрей Курилкин.

"Орден Феникса: мифы и реальность вечной жизни"

19:00

Книжный магазин «Республика» на Воздвиженке

Российский биолог и разоблачитель лженауки Александр Панчин обсудит с писателем-фантастом Марией Галиной идею вечной жизни от средневековых философов и Дориан Грея до современной биоинженерии. Кроме того, лекторы обещали рассказать о примерах тех кто ставил себе целью достичь вечной молодости и жизни в разные времена.

13 ноября

«Любовь и приключение крокодилов»

16:00

Зоологический музей МГУ

Автор книги «Песни драконов» Владимир Динец специально приезжает из США, чтобы провести лекцию-фотовыставку «Любовь и приключения крокодилов». Гости смогут увидеть 14 уникальных кадров крокодилов, узнать, как крокодилы поют и танцуют о любви, умеют ли они плакать и зачем водным животным пускаться в галоп. Кроме того, Владимир обещал рассказать, к какому виду относился крокодил Гена.

«Стратегия просвещения в 21 веке»

18:00

Новое пространство Театра наций

Современные русские просветители расскажут о том, как в современном мире нести знание людям, когда эта функция перестала быть прерогативой исключительно учебных учреждений и государства. Участники дискуссии: Александр Гаврилов, Борис Куприянов, Улдис Тиронс, Кирилл Головастиков.

"Тайны зелёных холмов"

19:00

Клуб «Китайский Лётчик Джао Да»

Фанатов Ирландии вечером в воскресенье ждут на Китай-городе. Историк Григорий Бондаренко расскажет о традиционной древнеирландской культуре, о мифах и повседневности, о друидах и филинах. А после лекции для слушателей сыграют ирландскую музыку и наверняка станцуют джигу.