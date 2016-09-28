На Московском центральном кольце будут включать в холодную погоду в электричках тепловую завесу.

Умная система климат-контроля не даст поездам охладиться во время остановок на МЦК, сообщает официальный сайт столичного правительства.

Потоки тёплого воздуха перед дверьми в вагонах электричек МЦК будут выпускаться автоматически перед каждой остановкой. Это часть умной системы климат-контроля, установленной в "Ласточках".

"Тёплый воздух выводится непосредственно перед дверьми в вагоне, создавая тепловую завесу и препятствуя попаданию холодного воздуха внутрь", — рассказали в пресс-службе ОАО "РЖД".

Тепловая завеса защитит пассажиров от перепада температур и не даст поезду замёрзнуть на станциях МЦК. Также для поддержания комфортной температуры двери в электричках МЦК открываются по требованию пассажиров. На внешней и внутренней сторонах дверей разместили специальные наклейки, информирующие о том, что перед входом или выходом необходимо нажать на кнопку. Кнопки работают только во время полной остановки состава на платформе. При готовности дверей к открытию загорается специальный зелёный сигнал.

Умная система климат-контроля в поездах способна поддерживать комфортную температуру в вагонах круглый год. В пресс-службе ОАО "РЖД" пояснили, что система отопления включается автоматически, когда температура окружающей среды опускается ниже температуры воздуха в поезде.

В отличие от пригородных электричек, в "Ласточках" нет тамбуров. Это позволяет пассажирам быстро зайти в салон или покинуть его на нужной остановке.

"Это особенно важно на Московском центральном кольце, где остановочные пункты расположены в двух-трёх минутах езды друг от друга", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, во всех поездах на МЦК запустили систему обеззараживания воздуха. Она защищает пассажиров от возможных инфекций и вирусов в вагонах. Как рассказали в пресс-службе ОАО "РЖД", фильтр встроен в систему климат-контроля, которая есть в каждом вагоне.