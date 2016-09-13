"Избирательная кампания заканчивается, но она далеко не закончена", – завил журналистам секретарь московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гончар. – Мы будем вести нашу работу строго в соответствии с действующим законодательством до последнего момента.

По словам Николая Гончара, к выборам партия начала готовиться четыре года назад, то есть сразу после победы на предыдущих.

"В государственной Думе есть такой термин: «он работает как одномандатник", – сказал он. – Так вот мы старались делать так, еще не зная, что будут восстановлены одномандатные округа, и мы старались работать так, чтобы каждый из нас знал ситуацию, знал, что нужно сделать, чтобы проблемы, стоящие перед нашими жителями решить. На заключительном этапе кампании у нас были подготовлены несколько программ, которые мы завершили, о чем можем сказать с гордостью. Мы приходим к выборам с конкретными результатами".

Успехами партии последнего времени поделилась директор общеобразовательной школы «Наследник» Любовь Духанина.

"В апреле 2016 года МГРО партии «Единая Россия» провело большой форум инвалидов «За равные права – за равные возможности». Участниками форума было больше 2 тысяч людей с особенностями здоровья, – сказала она. – Самым главным достижением форума стало возвращение льготы инвалидам по коммунальным платежам".

Кроме того, Любовь Духанина напомнила и партийном проекте, созданном и реализованном по многочисленным просьбам жителей столицы, – "Московская смена".

"Вместе с родителями и вместе с представителями различных департаментов Правительства Москвы нам удалось придумать фактически новый формат летнего отдыха московских школьников, – заявила Любовь Духанина. – В этом году 50 тысяч детей у нас получили возможность, находясь на территории города, действительно сделать свои каникулы интересными, завораживающими и полезными. Мы поводили в конце августа итоги этой программы. Родители просят, чтобы такой формат летнего отдыха у нас не закончился в этом году. В Твиттере Сергея Собянина я сегодня увидела отклик на наше обращение. Он написал, что программа состоится и в 2017 году".

Известный телеведущий и журналист Пётр Толстой к числу предвыборных побед отнёс сохранение Жулебинского леса и решение городских властей о ликвидации свалки в Печатниках.

"Мы во всей нашей работе опираемся на наказы избирателей и на предложения москвичей. Например по проекту Зеленого пояса столицы уже за последние несколько недель мы получили более 3 тысяч предложений с конкретными адресами, местами зеленых зон, которые необходимо взять под охрану и сохранить во имя того, чтобы наши дети дышали чистым воздухом" – сказал Пётр Толстой.

По словам руководителя исполкома МГРО партии Единая Россия Олега Смолкина, основную ставку в предвыборной борьбе партийные кандидаты делали на общение с избирателями, личный контакт.

"Я думаю, что тот курс, который был взят на непосредственное общение с избирателями, мы постарались выдержать в ходе кампании. У нас нет колоссального количества билбордов, на каждом перекрестке мы не висим", – сказал Олег Смолкин. – Ставка на общение с людьми. Те инициативы, о которых говорили коллеги, это в том числе продукт такого непосредственного общения".