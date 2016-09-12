По факту стрельбы из машин свадебного кортежа в районе парка "Царицыно" столичные полицейские завели уголовное дело.

"По факту стрельбы из оружия в районе парка "Царицыно" возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", – сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Источник в правоохранительных органах добавил, что подозреваемые в правонарушении были отпущены под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что участники свадебного кортежа, состоящего из автомобилей Bentley, Maybach и трёх Porshe, открыли стрельбу в районе парка "Царицыно" на юге столицы. Все автомобили были задержаны сотрудниками полиции. Уточнялось, что сотрудники полиции также изъяли травматическое оружие у участников кортежа.