Автор памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, скульптор Салават Щербаков сообщил, что в течение полусуток будут установлены фигура князя, а также смонтированы рука и крест.

"Сейчас идёт завершение установки и укрепления деталей. Разборка так называемого кондуктора. Это такой каркас наружный, он снимается. Будет монтаж руки и креста. Я думаю, крупномерные детали будут в течение ближайших полусуток поставлены. А потом будет уже зачистка швов, и косметические операции будут дня три на лесах проводиться", – приводит слова Щербакова радиостанция "Говорит Москва".

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Памятник привезли из подмосковных Химок, где его отливали, в разобранном виде: отдельно на платформах были доставлены фигура князя, рука, крест и полы плаща.

Первоначально 24-метровую скульптуру планировали установить на Воробьевых горах, однако это вызвало недовольство жителей Москвы и экспертов. После этого памятнику нашли другое место.