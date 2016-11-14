С 1960 по 1963 годы самые обычные женщины стремились выглядеть изящно. Они хотели быть элегантными, чтобы приблизиться к модной элите, в рядах которой была и Жаклин Кеннеди, мастерски воплощающая стиль парижанок.

Кеннеди и её современницы - Грейс Келли и королева Елизавета II - хотя и были трендсеттерами, но не могли отходить от формального стиля, которому должны соответствовать женщины их положения.

Почти полвека спустя Мишель Обама изменила всё. Как работающая мать XXI века, она больше, чем просто тихоня. Она умело выбирала наряды в соответствии с случаем и аудиторией, перед которой выступал её муж в течение восьми лет. И во многом секрет её успеха принадлежит её стилисту Мередит Куп.



Одежда - это послы обществу

Мередит Куп находилась рядом с уходящей первой леди с 2009 года. Она начала свою карьеру как ассистент по продажам в бутике Ikram. Именно там она познакомилась с Мишель Обамой, которая тогда ещё была женой сенатора Обамы. Благодаря Куп она носила таких известных американских дизайнеров, таких как Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Michael Kors, Narciso Rodríguez, Joseph Altuzarra и Naeem Kham среди прочих. Также первая леди надевала и более демократичные бренды, такие как J. Crew и Ann Taylor. Куп помогла Обаме научиться избегать формализма и сочетать в одежде цвет и практичность.

И действительно, как первая леди Обама знает, что мода позволяет передать сообщение общественности. Во время государственных визитов она отдавала дань каждой стране, продвигая местных дизайнеров. В Токио Обама надевала Kenzo, в Лондоне - Christopher Kane. При этом её никогда не критиковали за разбазаривание государственных средств на творения высокой моды. За них она платила из собственного кошелька. Она также отдаёт дань СМИ, позируя уже три раза на обложке американского Vogue. И её работа делает её не только популярной, но и настоящим законодателем моды. Платье Narciso Rodriguez, которое она надевала по случаю ежегодного послания президента Обамы Конгрессу, было продано несмотря на то, что стоило 2095 долларов.

Последует ли её преемница по её стопам? Судить слишком рано. Но Мишель Обама войдёт в историю как женщина, которая умела играть в политические игры с модой.

«Мишель показала, что за каждым мужчиной стоит великая женщина»

Чем отличаются стили Жаклин Кеннеди и Мишель Обамы?

Они из разных эпох. Мишель воплощала в своих образах комфорт и практичность, в то время как Джеки отличалась крайней элегантностью и изощрённостью в нарядах и обожала всё французское. Мишель сделала свой выбор в пользу новых дизайнеров.

Какое наследие она оставила после себя?

Она преобразовала роль первой леди. Она была одновременно женой президента и компаньоном. При этом она периодически сталкивалась с ретроградным образом мышления. Когда во время отдыха она появилась в шортах, её очень сильно осудили, вопрошая, приемлемо ли первой леди демонстрировать ноги.

Было ли ее решение надеть одежду латиноамериканских дизайнеров, таких как Toledo,своего рода общественным посылом?

Да, таким образом она поддержала многих граждан, которые являются частью американского общества и при этом к ним относятся как к людям второго сорта. Она вернула им гордость и за это ее уважают. Воспринимая моду как нечто большее, чем просто бизнес и индустрия, она интерпретировала ее еще и как культуру. Это то, что делает каждый образованный человек, и она одна из них. И надевая одежду местных дизайнеров во время государственных визитов в другие страны, она демонстрировала дань уважения моде.

Как одежда помогала ей в работе?

Мы привыкли к анахроническим образам первой леди. А Мишель сочетала силу и возможности благодаря своему уму. Она проводила массу кампаний, в которых её одежда демонстрировала именно этот посыл.Она отнюдь не является воплощением современных канонов красоты, но она умеет открывать себя по-новому и даже появляется на обложках модных журналов. Таким образом она сделал всё для справедливости и равенства. Она очень смелая женщина.

Патисия Контено, имидж-консультант и автор блога "Политика и мода"

Автор оригинальной версии текста – Луз Ланчерос