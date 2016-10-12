Суд в Минске признал виновной гражданку России Марию Рымарь, которая в июле этого года во время досмотра в аэропорту столицы Беларуси в шутку сообщила сотрудникам, что у нее в сумке бомба. Об этом пишет РИА Новости.

Сумма штрафа составила 100 базовых величин (около 1100 долларов).

Напомним, Марию Рымарь задержали при регистрации на рейс Минск-Москва. Из-за усиленного контроля пассажиров в аэропорту осматривали лично. Девушке это не понравилось. Возник конфликт, в ходе которого россиянка в шутку сказала: "Если вы что-то ищете, то тротил у меня в сумке".

За неудачную шутку против девушки возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности, после чего Марию заключили под стражу.

Сама россиянка свою вину не признала. Свое поведение она объяснила тем, что прикосновения незнакомых людей при личном досмотре в аэропорту были ей неприятны.