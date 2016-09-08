В Петербурге 7 сентября прошёл премьерный показ фильма «Петербург.Только по любви». Это семь новелл, снятых успешными женщинами–режиссерами в декорациях самого красивого города России.

Представлять картину в Северную столицу приехали её создатели – Анна Пармас, Авдотья Смирнова, Аксинья Гог и Наталья Назарова, а также исполнители главных ролей - Анастасия Пронина, Михаил Боярский и другие актеры.

Зал кинотеатра «Великан» в день премьеры был заполнен до последнего кресла.

Режиссер Анна Пармас, поднимаясь по ступенькам после первых приветственных слов публике, обратилась к своей коллеге со словами:

- Иди на своё место и смотри кино!

- А ты?

- А я боюсь…

Страх был объясним, но напрасен. Публика благосклонно приняла новеллу «Девочки», снятую со свойственным Пармас тонким юмором, проявившимся во всей красе в последних клипах группы «Ленинград» ("Сиськи", "В Питере пить" и "На лабутенах...").

Главной героине её короткометражки Тане (звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина) – около сорока. У нее двое детей, бесконечная работа, сбежавший к любовнице муж и незапланированная третья беременность.

Вместе со своей мамой-пенсионеркой (Надежда Маркина) она спешит по заснеженному Васильевскому острову на обследование к врачу. По дороге женщины из разных поколений не на шутку ругаются из-за либералов, Сталина и бывшего мужа Тани, но в итоге мирятся в кабинете УЗИ, когда узнают, что у будущего ребёнка нет патологий, а в их семье появится еще одна девочка.

предоставлены авторами Фото:

- Я хочу сказать то, что побоялась сказать в начале, - произносит Анна Пармас, когда остановились финальные титры фильма. - Эту новеллу я посвящаю своей маме.

Еще одну историю о взаимоотношениях родителей и детей показала в своей короткометражке «Просто концерт» режиссер Наталья Назарова. Эта новелла о простой крановщице и её талантливом ребёнке, в отличие от картины Пармас, не смешит зал, а напротив - погружает его в состояние легкой грусти, ведь все понимают – мама желает своим детям только самого лучшего.

За романтику в альманахе «Петербург. Только по любви» отвечала, похоже, режиссер Оксана Бычкова, подарившая нам фильм «Питер FM». В её новелле «Утро» на остановке знакомятся двое молодых людей – Полина и Саша. Юноша, не произнеся ни слова, за несколько дней покоряет сердце гордой петербурженки. Однако в конце фильма он всё-таки находит, что сказать своей возлюбленной.

Поэтичный и лиричный Петербург в своей новелле «Селфи» показала режиссер Аксинья Гог. Главную героиню фильма (Анастасию Пронину) она толкает на пьяную вечеринку, ночь с незнакомцем (Никитой Смольяниновым) и красивое самоубийство, однако в итоге оказывается, что в Питере гораздо приятнее жить, чем умирать.

- Мне позвонила Аксинья, режиссер нашей новеллы, и спросила меня, как я отношусь к самоубийцам, - вспоминает во время пресс-конференции актриса Анастасия Пронина. - Я ей как-то невнятно ответила, и на этом разговор был окончен. Потом она позвонила еще раз и снова задала этот вопрос. Тут я поняла, что это уже как-то относится ко мне и нужно к чему-то готовиться... В итоге включилась в работу.

Новелла Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа», которая, кстати, открывает альманах «Петербург. Только по любви», оказалась насквозь прошита стихами, которые с экрана читают все.

Фантастическое действо разворачивается в павильоне «Ленфильма», где снимают фильм о вещих снах поэта Иосифа Бродского. Для своей картины Рената Литвинова привлекла почти всю светскую Москву, а заодно показала широкой публике масштаб своей самоиронии и талантливую дочку Ульяну.

Настоящий сюрприз зрителю преподнесла режиссёр Авдотья Смирнова, которая отправила свою любимую актрису Анну Михалкову выгуливать собак, а в руки главному мушкетёру страны вручила шаманский бубен. По сюжету, героиня новеллы «Выгул собак» Вера отчаялась в 30 лет найти любовь и готова была ради романа на всё – даже на магическую помощь духов.

- Я с большим уважением отношусь к Дуне Смирновой, но когда она мне позвонила и предложила сниматься, я долго не мог понять - за что?! Поскольку я женщинам не отказываю никогда, я постарался в меру своих сил не испортить материал, - делится впечатлениями «шаман» Михаил Боярский. - Я безумно боялся и Михалковой, и группу. Ладно бы со шпагой был, а тут еще и без коня…

Актёр признался, что в амплуа колдуна ему было не по душе.

- Кого угодно, только не шамана! - рассказывает журналистам Боярский. - Уж я - профессиональный врун, но все эти шаманы – это просто за гранью! Я их всех ненавижу! И у меня была маленькая цель - отомстить сволочам.

Режиссер Дуня Смирнова во время презентации картины также сделала два громких признания.

Во-первых, новелла «Выгул собак» оказалась напрямую связана с картиной «Кококо».

- Эта новелла была написана за пять или шесть лет до «Кококо», - заявила Смирнова. - Я воспринимаю эту работу, можно сказать, как послесловие.

Во-вторых, роль шамана еще много лет назад была написана специально под Михаила Боярского.

- Я об этом мечтала, - говорит режиссер. - Мне кажется, что Боярский - выдающийся гротесковый, характерный актёр, каких крайне мало.

По признаниям Авдотьи Смирновой, первый «подход к снаряду», когда нужно было уговорить Боярского на роль, был очень сложный.

- Тут Михаил Сергеевич рассказывает, как он боялся. А я просто на встречу с Михаилом Сергеевичем памперс надела, - шутит автор картины. - В результате все сработались.

Как и в «Выгуле собак», не обошлось без потусторонних сил и в пятой новелле альманаха «Аничков мост» от режиссера Натальи Кудряшовой. Простому, уставшему от жизни гиду, она организовала встречу с таинственным незнакомцем, который переворачивает её устоявшиеся взгляды на город и мир и возвращает женщину к жизни.

По словам продюсеров картины, продолжение фильма про Петербург снимать они не собираются, так что спешите увидеть уже готовую картину.

В широкий прокат альманах «Петербург. Только по любви» в нашем городе выйдет 15 сентября, а по всей России – 22 сентября 2016 года.