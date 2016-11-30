Мигель выложил на своей странице Инстаграм фото с симпатичной загорелой девушкой и подписал - "ma babe".

Поклонники тут же разразились комментариями - желали любви и счастья, уверяли остальных, что девушка на фото - вторая половинка Мигеля, а кто-то даже уверял, что в глазах Мигеля нет искренних чувств и он не счастлив с девушкой.

Однако некоторые, внимательнее присмотревшись, увидели, что девушка на фото - звезда фильма "Шаг вперед 3D" и "Шаг вперед-2" - Даниэль Поланко, сыгравшая Мисси.

Самые настойчивые нашли страничку и самой Даниэль и уверились - у девушки с личной жизнью все хорошо и Мигель никакого отношения к ней не имеет.

Однако еще в сентябре в соцсети звездный хореограф выкладывал фото с участницей проекта "Танцы" Анастасией Вядро - нежные поцелуи паря и объятия пары шокировали поклонников. При том, что о танцовщице известно, что она замужем и воспитывает дочь.

А вот сам Мигель, который не устает создавать интригу, о своей настоящей личной жизни предпочитает молчать.