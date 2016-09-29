Российское министерство иностранных дел опубликовало на своём сайте обращение к гражданам, находящимся за рубежом, с просьбой проявить особую осторожность в пятницу 30 сентября.

По предположению МИД, именно в этот день вероятно совершение теракта.

"В Москве обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами т.н. "Всемирного дня гнева и протеста" против нового витка боевых действий в Алеппо", - гласит сообщение.

В ведомстве также отметили, что "подобное мероприятие может быть использовано экстремистскими элементами в некоторых странах для нападок на Россию и провокаций против ее граждан".