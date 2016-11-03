На первый взгляд, у трейдеров масса причин избавиться от рублей в ближайшее время: Федеральная резервная система США готовится к повышению процентных ставок, цены на нефть - российский источник жизненной силы - упали ниже 50 долларов за баррель, выборы в США состоятся уже через пару дней, тем не менее аналитики международного финансового конгломерата Citigroup призывают не спешить делать этого, сообщает Bloomberg.

По их мнению, рублевые активы могут стать источником "высокой урожайности", особенно если учесть, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре пообещала сохранить ключевую ставку на уровне 10 процентов до 2017 года, а члены ОПЕК договорились ограничить добычу нефть. Всё это привело к тому, что хедж-фонды увеличили количество открытых ими длинных рублевых позиций почти в три раза — до рекордных 32,3 тысячи фьючерсных контрактов.

"Продавать их (рублёвые активы — прим. ред.) неразумно, поскольку рублевые облигации продолжают приносить хороший доход", — заявил Лутц Роймайер (Lutz Roehmeyer) из Landesbank Berlin Investment.

За последние три месяца инвесторы, которые заняли доллары под близкий к нулю процент и вложившие деньги в рублевые активы, заработали около семи процентов. Это самый высокий показатель среди 31 основной мировой валюты, отмечает агентство. Лучшие показатели ожидаются лишь у аргентинского песо, согласно прогнозам аналитиков.

В связи с этим, эксперты прогнозируют, что к концу 2017 года рублевые активы могут обеспечить инвесторам доходность в 15 процентов.